Российский биатлонист Василий Томшин высказался о том, как отреагировал на заход на штрафной круг в дебютной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Слова Томшина цитирует портал «Матч ТВ». По словам биатлониста, все, что было в эстафете, н пережил с радостными эмоциями.

«Что касается круга, то это опыт. Значит, я допустил какую-то ошибку, нужно было ее проанализировать и этот круг пойдет мне только на пользу. Такой настрой», — отметил биатлонист.

Напомним, в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене сборная России завоевала бронзовые награды. На штрафной круг Василий Томшин зашел на первом этапе, дальше за команду бежали Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.