Международный союз конькобежцев (ISU) дал комментарий по поводу статуса грядущего чемпионата Европы по фигурному катанию и его возможной отмены из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Заявление ISU цитирует агентство ТАСС. «Идея отмены чемпионата Европы в ISU не обсуждалась и не обсуждается», – заявили представители союза.

Ранее из-за появления нового штамма COVID-19 под названием «омикрон» было отменено проведение Финала Гран-при в Осаке, Япония. В стране ввели ограничения для въезда иностранных граждан и исключения для спортсменов не сделали. Турнир был перенесен на неопределенный срок, он может состояться уже в конце сезона.

Напомним, проведение чемпионата Европы запланировано с 10 по 16 января 2022 года в Таллинне.