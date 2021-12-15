Сборная России по хоккею обыграла сборную Канады в матче Кубка Первого канала по хоккею, российского этапа Евротура.

Игра прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 4:3 в пользу сборной России.

В первом периоде отличился нападающий сборной России Егор Коршков. Во втором периоде в составе российской команды по шайбе забросили Никита Нестеров и Александр Елесин, в составе Канады отличился Брэндон Гормли.

В третьем периоде команды вновь обменялись шайбами: на шайбу Вадима Шипачёва ответил Даниэль Одетт, а за полторы минуты до конца отличился ещё один канадец Мэт Робинсон. Концовку канадцы провели в атаке, но не смогли сравнять счет, чтобы перевести игру в овертайм.

Завтра, 16 декабря, сборная России сыграет против Швеции.