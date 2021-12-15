Женская сборная России по гандболу проиграла команде Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2021 года по гандболу среди женских команд.

Матч состоялся на стадионе «Палау д’Эспортс де Гранольес» в испанском Гранольерсе и завершился со счётом 33:28 в пользу норвежек. Счет по таймам — 19:15, 15:13.

Это второе поражение подряд для команды Людмилы Бодниевой, которая возглавила команду чуть более месяца назад. Ранее российские гандболистки уступили на групповом этапе команде Франции, действующим олимпийским чемпионкам. До этого россиянки шли без поражений: четыре победы и один ничейный результат.

В полуфинале чемпионата мира по гандболу сборная Норвегии сыграет с командой Испании, хозяйкой турнира.