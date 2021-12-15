Бывший тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался о поражении российских гандболисток в матче с Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в Испании.

Слова Трефилова цитирует портал РИА Новости.

«Проблема в том, что мы индивидуально играли весь второй тайм. Как можно было переломить ход матча, учитывая, что играли индивидуально? Норвежки играли в командный гандбол, а мы – нет», — сказал Трефилов, подчеркнув, что игрок сборной Норвегии Нора Мерк разваливала российскую команду своими действиями.

По словам Трефилова, по скорости соперник превосходил сборную России, а в концовке Норвегия трижды выходила один на один, и от голов команду спасли лишь вратари. Также тренер подчеркну, что о работе наставника россиянок Людмилы Бодниевой выводы можно делать позднее.

«Винить ее, конечно, можно. Но надо собирать сборную, готовить ее, а не наскоком брать. Наскоком можно только Брестскую крепость взять, и то не всегда», — сказал Трефилов.