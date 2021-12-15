Российский биатлонист, призёр ЧМ Карим Халили высказался о своих выступлениях на стартовых Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/22.

Слова Халили цитирует портал «Матч ТВ». По словам биатлониста, основная акклиматизация должна была пройти ещё на предыдущем этапе в Австрии, в Хохфильцене.

Халили подчеркнул, что он недоволен итогами предыдущих этапов Кубка мира в своём исполнении.

«Было много моментов и в части лыжного хода, и в части стрельбы, которые меня не устраивают. Нужно добегать декабрьский блок и после этого проводить детальный анализ начала сезона», — сказал Халили, добавив, что времени на исправление ошибок сейчас нет, но после этапа в Анси начнётся период тренировок, во время которого можно будет вносить какие-то корректировки.