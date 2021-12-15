Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси обратился к своему другу, футболисту Серхио Агуэро, который объявил о завершении карьеры по состоянии здоровья.

В своем «Инстаграме» Месси оставил трогательное письмо к Агуэро, в котором подчеркнул, что они играли вместе почти всю карьеру — в сборной Аргентины.

«Вместе мы пережили и прекрасные, и не такие приятные моменты, но они объединяли нас все сильнее и сильнее, наша дружба крепла. И мы продолжим создавать моменты за пределами поля», — написал Лео, отметив, что они не так давно испытали огромную радость от победы на Кубке Америки.

Месси отметил, что очень больно видеть то, как Агуэро приходится оставить то, что он любит делать больше всего.

«Всего наилучшего на этом этапе!!! Я очень люблю тебя, друг. Буду скучать по совместным матчам и моментам, которые мы проживали в сборной Аргентины!» – написал Месси.