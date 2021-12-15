Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин впервые попал в стартовый состав клуба на официальный матч с момента своего переезда в Италию.

Как и сообщалось ранее в СМИ, Кокорин попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч 1/16 Кубка Италии по футболу против «Беневенто». Игра состоится сегодня, 15 декабря, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало матча назначено на 23:00 по московскому времени.

Ранее Кокорин выходил в матчах за «Фиорентину» только на замену и пока не забил ни одного мяча. В общей сложности он сыграл за команду из Флоренции 8 игр — четыре в сезоне-2020/21 и четыре — в сезоне-2021/22. Большое количество матчей футболист пропустил из-за травм — как весной 2021 года, так и осенью.