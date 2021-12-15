Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о том, чему её научил «Ледниковый период».

Слова Медведевой после заключительно выступления на шоу цитирует Sport24. Фигуристка подчеркнула, что эмоции от участия в проекте у неё только положительные, поскольку она очень многому научилась на этом проекте.

«Если Даня научился собираться, то я научилась расслабляться. Стала намного раскрепощённее, раскованнее, освободилась от собственных зажимов. Проще стала относиться к жизни. Я стала добрее, друзья!», — сказала Медведева в интервью Алине Загитовой.

Напомним, Евгения Медведева выступала в проекте «Ледниковый период» с Даней Милохиным. Эта пара была одним из фаворитов шоу, в эфире ещё ожидается выход последних трёх выпусков шоу.