Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведёт переговоры о трансфере нападающего бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто.

Как сообщает портал Goal.com, петербургский клуб сообщил Алберто, что готов заплатить за его трансфер около 15 миллионов евро.

В то же время руководство «Интернасьонала» просит за Алберто гораздо большую сумму — около 25 миллионов евро. По информации СМИ, такие требования бразильцев могут завести переговоры с «Зенитом» в тупик.

Ранее сообщалось, что Юри Алберто не против перехода в петербургский клуб.

Отметим, Юри Алберто забил 12 голов за «Интернасьонал» в 31 матче завершившегося чемпионата Бразилии и стал лучшим бомбардиром своего клуба. В общей сложности Альберто сыграл за клуб 69 матчей и забил 26 мячей. Футболисту сейчас 20 лет.