Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о победе над командой Канады на Кубке Первого канала, а также о подготовке к турниру.

По словам Жамнова, которые цитирует Sport24, этот матч стал дебютом — и для тренерского штаба, и для многих хоккеистов. «Что-то получилось, в основном ребята выполнили задание. Были провалы во втором и третьем периоде, над этим предстоит ещё работать», — сказал Жамнов, добавив, что в какой-то момент российские хоккеисты начали «сваливаться» в зоне атаки и получали выпады в свою сторону.

Тренер подчеркнул, что нет чего-то сложного в тактических схемах, которые были даны хоккеистам, просто все сложно осуществить за одну тренировку. «Но они молодцы, со многим справились. Я не жалуюсь, но за один день тяжело что-то сделать», — сказал Жамнов.

Напомним, Россия победила Канаду со счетом 4:3.