Российские хоккеисты в среду порадовали болельщиков и победили сборную Канады в Москве, а вот гандболистки расстроили — поражение от Норвегии лишило их шансов на медали ЧМ. Эти и другие главные новости дня — в традиционном дайджесте от NVsport за 15 декабря:

Сборная России по хоккею обыграла Канаду на старте Кубка Первого канала

Женская сборная России по гандболу проиграла команде Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2021 года по гандболу среди женских команд. Матч состоялся на стадионе «Палау д’Эспортс де Гранольес» в испанском Гранольерсе и завершился со счётом 33:28 в пользу норвежек. Счет по таймам — 19:15, 15:13.

Российские гандболистки проиграли Норвегии и вылетели с ЧМ-2021 в четвертьфинале

Женская сборная России по гандболу проиграла команде Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2021 года по гандболу среди женских команд. Матч состоялся на стадионе «Палау д’Эспортс де Гранольес» в испанском Гранольерсе и завершился со счётом 33:28 в пользу норвежек. Счет по таймам — 19:15, 15:13.

Руй Витория был официально уволен из московского «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория был официально отправлен в отставку. Информацию об этом сообщает пресс-служба клуба на его сайте. Соглашение Витории было рассчитано на два года — до лета 2023-го.

Серхио Агуэро официально объявил о завершении профессиональной карьеры

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро подтвердил прекращение выступлений. Известно, что решение было принято из-за проблем со здоровьем. Футболист сделал заявление на специально организованной пресс-конференции. Ожидалось, что он выберет этот вариант, так как ранее сообщалось о его нестабильных показателях сердца.

Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра в Великобритании

Британский пилот «Мерседеса» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прошел официальное посвящение в рыцари. Церемония состоялась сегодня, 15 декабря, в Виндзорском замке.

Россиянин Шварцман показал лучшее время дня на тестах Формулы-1 в Абу-Даби

Российский пилот Роберт Шварцман показал лучшее время дня во второй день тестов Формулы-1. Сейчас в Абу-Даби на трассе «Яс-Марина» проходят тесты «Пирелли» на модифицированных машинах и 18-дюймовых покрышках 2022 года, а также на болидах 2021 года и 13-дюймовых шинах. Роберт Шварцман сидел за рулем болида «Хаас», за время тестов он проехал 130 кругов и лучший из них — за 1 минуту 24,348 секунды.