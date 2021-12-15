Сборная России по хоккею сегодня, 16 декабря, сыграет против команды Швеции в рамках второго этапа Евротура — Кубка Первого канала.

Игра состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», начало игры назначено на 18:30 по московскому времени.

Россия стартовала на турнире с победы над сборной Канады. Игра завершилась со счётом 4:3, российской команде помогли Никита Нестеров, Александр Елеcин, Егор Коршков и Вадим Шипачёв. Сборная Швеции пока на Кубке Первого канала не играла в этом сезоне, матч с Россией станет первым.

На предыдущем этапе Еврохоккейтура (Кубок Карьяла) сборная России проиграла Швеции. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу шведских хоккеистов. В составе сборной России в той встрече отличились Артем Галимов и Матвей Мичков.