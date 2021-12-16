На третьем этапе Кубка IBU сегодня, 16 декабря, состоятся две индивидуальные гонки. Девушки пробегут дистанцию в 15 километров с четырьмя рубежами, мужчины — 20 километров.

На 12:30 по московскому времени запланирован старт женской индивидуальной гонки. Второй стартовый номер — у Анастасии Шевченко. Под 26-м номером стартует Анастасия Гореева, 45-й номер достался Екатерине Носковой. Под 49-м номером будет выступать Евгения Буртасова, под 51-м — Наталья Гербулова, а под 69-м номером — Тамара Дербушева.

На 16:00 запланирован старт мужской гонки. Первым на трассу уйдёт Никита Поршнев под 20-м номером, под 23-м номером будет стартовать Евгений Гараничев. В средней стартовой группе значится Антон Бабиков (51 номер), а также Ильназ Мухамедзянов (61-й номер). Под 93-м номером на гонку заявлен Матвей Елисеев, под 114-м будет стартовать Максим Цветков (впервые за несколько сезонов на международном уровне).