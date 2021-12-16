Женская сборная Франции по гандболу последней попала в число полуфиналистов чемпионата мира. Турнир проходит в Испании. В четвертьфинальном матче француженки обыграли команду Швеции со счетом 31:26.

Сборная Франции сыграет с командой Дании за выход в финал. Вторую полуфинальную пару составили национальные команды Испании и Норвегии. Матчи 1/2 финала пройдут 17 декабря. Финал и игра за третье место – 19 декабря.

Напомним, сборная России проиграла команде Норвегии со счетом 28:34 и не смогла выйти в полуфинал. Ранее россиянки уступили сборной Франции в заключительном матче группового этапа со счетом 28:33.

Женская сборная России по гандболу – серебряный призер Олимпийских игр в Токио. В финале россиянки проиграли национальной команде Франции.