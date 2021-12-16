Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз» завершился победой хозяев со счетом 5:4. Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр».

В составе «Чикаго» дубль оформил Алекс Дебринкэт, по шайбе забросили Филипп Курашев, Каллеб Джонс и Маккензи Энтвистл.

В составе «Вашингтона» забивали российский форвард Александр Овечкин, Даниэль Спронг, Конор Шири и Ларс Эллер.

Также Овечкин отдал одну результативную передачу.

Российский голкипер Илья Самсонов совершил 23 сейва.

В текущем сезоне Александр Овечкин набрал 46 очков в 29 матчах. Он забросил 21 шайбу и отдал 25 результативных передач. За всю карьеру россиянин набрал 1366 баллов в 1226 матчах.