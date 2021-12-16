Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз» завершился победой хозяев со счетом 5:4. Встреча проходила в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр».

Российский вратарь Илья Самсонов пропустил три шайбы за 34 секунды. Перед этим «Вашингтон» вел в счете (0:1).

Первый гол в составе гостей забил Александр Овечкин. Он забросил шайбу в большинстве, сравнявшись с рекордсменом лиги Дэйвом Андрейчуком. Ассистировали ему Ти Джей Оши и Никлас Бекстрем.

В сезоне-2021/2022 Самсонов пропустил 38 шайб в 16 матчах. Всего голкипер провел 61 матч в Национальной хоккейной лиге. За все время Илья пропустил 147 раз. Самсонов провел в НХЛ 6 сухих матчей.