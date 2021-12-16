Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин досрочно завершил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (2:3). Встреча прошла в Глендейле.

Артемий Панарин провел на льду семь минут. В последний раз россиянин вышел на лед в начале второго периода. Пока неизвестно, почему Панарин завершил матч раньше времени.

За «Аризону» шайбы забросили Луи Эрикссон и Клейтон Келлер.

За «Рейнжерс» дубль оформил Каапо Какко, одну шайбу забил Мика Зибанежад.

В предыдущих пяти матчах Артемий Панарин набрал 11 (5+6) очков. В текущем сезоне российский хоккеист набрал 33 очка в 29 матчах.

За «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин играет с 2019 года. Ранее Артемий выступал за «Чикаго» и «Коламбус».