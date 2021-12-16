Итальянский тренер Винченцо Итальяно, возглавляющий «Фиорентину», прокомментировал выступление 30-летнего российского форварда Александра Кокорина в матче 1/16 Кубка Италии с «Беневенто» (2:1).

Александр Кокорин впервые вышел в стартовом составе «фиалок».

Итальяно заявил, что «Фиорентина» показала хороший результат, а игроки справились с задачей выхода в следующий раунд. Тренер напомнил, что он провел большую ротацию состава.

«У меня в распоряжении три очень надежных вратаря, Антонио Росати показал отличную игру, в то же время хорошо действовали Алекса Терзич, Марко Бенасси и Александр Кокорин, которые нуждались в игровой практике«, – цитирует Итальяно La Nazione.

Главный тренер «Фиорентины» считает, что его команда могла выигрывать 2:0, но он выпустил на поле игроков, которые получают мало игровой практики. Они часто страдают от потери концентрации.