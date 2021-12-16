Призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух заплакал и попросил пожелать здоровья заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой в ходе съемок финала телепроекта «Ледниковый период».

Напомним, Татьяна Тарасова пропустила съемки полуфинала и финала «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем. Ее место в жюри занял шоумен Филипп Киркоров.

«Ледниковый период» – это то, что позволяет…» – начал Авербух, но не сдержал слез.

«Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее«, – добавил хореограф после паузы.

Полуфинальный и финальный выпуски выйдут в эфире Первого канала в первых числах января 2022 года.