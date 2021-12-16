Лыжники сборной США Бен Огден, Гус Шумахер и Джеймс Клинтон Скунмейкер рассказали, как относятся к лидеру сборной России Александру Большунову.

Ведущая подкаста Nordic Nation спросила, выступает ли на Кубке мира лыжник, которого уважают американцы. Она попросила отбросить в сторону пол и национальность и обратить внимание на гоночный стиль, тактику, технику и атмосферу вокруг спортсмена.

«Мы, скажем так, новоиспеченные суперфанаты Большунова. Мы с ним немного общались, он не много говорит по-английски. Он крутой«, – заявили американские лыжники.

Спортсмены добавили, что в жизни Большунов не выглядит таким, как в гонках. Российский лыжник, по мнению американцев, позитивный парень.

Александр Большунов – чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года и семикратный призер чемпионатов мира.