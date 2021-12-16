Сборная России по хоккею сегодня 16 декабря, сыграет против национальной команды Швеции в рамках второго этапа Евротура – Кубка Первого канала. Турнир проходит в Москве.

Прямую трансляцию матча проведет Первый канал. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

Сборная России вчера, 15 декабря, обыграла национальную команду Канады. Матч завершился со счетом 4:3. По шайбе забросили Никита Нестеров, Александр Елесин, Егор Коршков и Вадим Шипачев.

Сборная Швеции пока не играла на Кубке Первого канала.

На прошлом этапе Еврохоккейтура (Кубок Карьяла) россияне проиграли сборной Швеции. Игра завершилась со счетом 4:2. На том турнире был представлен молодежный состав национальной команды России.