Сборная России по хоккею начала матч с Швецией в рамках второго этапа Евротура – Кубка Первого канала. Встреча проходит в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Прямая трансляция матча доступна по ссылке.

Вчера, 15 декабря, сборная России обыграла национальную команду Канады в рамках Кубка Первого канала. Матч завершился со счетом 4:3. В составе россиян шайбы забросили Никита Нестеров, Александр Елесин. Егор Коршков и Вадим Шипачев.

Сборная Швеции еще не играла на Кубке Первого канала в текущем сезоне.

В прошлом этапе Евротура сборная России уступила Швеции со счетом 4:2 в пользу шведов. На том турнире выступала молодежная команда, шайбы забросили Артем Галимов и Матвей Мичков.

18 декабря сборная России сыграет с Чехией, а 19 декабря – с Финляндией.