На четвертом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси сегодня, 16 декабря, пройдет женский спринт.

Старт гонке будет дан в 16:15 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ».

Первой из россиянок на дистанцию уйдет Кристина Резцова. Она стартует под 26-м номером. 34-й на трассу убежит Ирина Казакевич. Под 44-м номером гонку начнет Валерия Васнецова, 49-й стартует Ульяна Нигматуллина.

Еще две россиянки попали в более позднюю стартовую группу. Светлана Миронова уйдет на дистанцию 63-й, Лариса Куклина – 94-й.

На этапе Кубка мира в Анси также пройдут гонки преследования и масс-старты.