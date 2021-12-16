Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российскому биатлонисту Максиму Цветкову перед стартом гонок на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Германия). Спортсмен вернулся на международные старты после долгого отсутствия.

Известно, что сегодня, 16 декабря, Цветков будет соревноваться в индивидуальной гонке. Право выступать на этом турнире он получил по итогам всероссийских стартов. В начале сезона биатлонист попал во вторую команду запасным.

Ранее Цветков поделился эмоциями от возвращения на своей странице в Instagram.

«Почти 3 года прошло с последних международных стартов. Завтра выхожу на старт Кубка IBU, пятая стартовая позиция с конца», — указал спортсмен под публикацией.

Губерниев отреагировал на сообщение биатлониста и выразил надежду на хорошее выступление: «Верим в тебя, чемпион».

Напомним, гонка стартует в 16:00 по московскому времени. В ней также примут участие Никита Поршнев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Ильназ Мухамедзянов и Матвей Елисеев.