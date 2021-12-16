На четвертом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси стартовал женский спринт.

Старт гонке дан в 16:15 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Биатлонистки пробегут 6 км с двумя огневыми рубежами. На первом спортсменки будут стрелять из положения лежа, на втором – стоя.

Сборную России в спринте представляют шесть спортсменок. Первой на дистанцию уйдет Кристина Резцова. Она стартует под 26-м номером. 34-й на трассу убежит Ирина Казакевич. По 44-м номером на дистанцию уйдет Валерия Васнецова. 49-й стартует Ульяна Нигматуллина.

Светлана Миронова убежит на трассу 63-й, Лариса Куклина – 94-й.

Завтра, 17 декабря, пройдет спринтерская гонка у мужчин. Начало – в 16:15 по московскому времени.