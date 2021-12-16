Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, что чувствовал, когда уходил из ЦСКА.

«Да, на момент ухода было очень больно – у меня самого не было мыслей уходить. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию. При этом ни о чем не жалею«, – цитирует Гончаренко Sport24.

Уходы из команд всегда даются Гончаренко тяжело. У него появляются связи и незримые нити с руководством и футболистами. Их больно разрывать. Гончаренко считает, что хороших расставаний нет, но есть достойные.

Специалист до сих пор поддерживает связь с футболистами из ЦСКА. Больше всех он общается с Аланом Дзагоевым. Гончаренко сохранил хорошие отношения и с Романом Бабаевым.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» идет пятым.