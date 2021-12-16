По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 28486 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 16 декабря выявлено всего 10 131 646 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 8,77 млн человек. Еще 294 024 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 16 декабря в Москве было выявлено 3322 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 1992 новых случаях. В Московской области появилось еще 1262 человек, заболевших коронавирусом. Место в четверке также занимает Красноярский край с 726 инфицированными пациентами.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотский АО – 6 человек.