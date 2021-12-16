Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своем характере. Фигуристка считает, что упрямство как помогает ей, так и мешает.

Подписчики задали вопрос, какие у нее есть сильные и слабые стороны.

«Думаю, это одна и та же черта, если смотреть с разных сторон. Это упрямство. Упрямство мне помогает добиваться моих целей, упрямство помогает отстаивать мою точку зрения«, – ответила Медведева в Instagram.

Евгения добавила, что иногда эта черта характера ей мешает. Фигуристка считает, что она часто ссорится с людьми не по делу. По мнению Медведевой, ей нужно научиться находить компромиссы и быть спокойней, когда она неправа.

Евгения Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы.