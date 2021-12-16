Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова назвала команды, претендующие на мировой титул. По ее словам, конкуренция будет высокой, и нельзя исключать большого количества фаворитов.

Крупный турнир пройдет на территории России в 2022 году.

«Без вариантов — ВФВ, ещё достаточно много команд: Америка, Польша, Бразилия. Чемпионат мира сам по себе преподносит большие сюрпризы», — цитирует Гамову Чемпионат.

Из-за санкций ВАДА российский коллектив будет обозначаться аббревиатурой ВФВ и выступать без символики страны.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов. На втором этапе 16 команд разделят на четыре группы, их встречи пройдут с 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани.