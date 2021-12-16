Американский журналист Дэвид Лис заявил, что у российской фигуристки Алены Косторной два года назад были проблемы с почками.

«Когда Алена Косторная снялась с юниорского чемпионата мира 2019 года, нам сказали, что у нее какое-то заражение в ноге. Представители «Хрустального» и сестра Тутберидзе продолжали говорить об этом, пока не появилась новость, что фигуристке нужно было почистить почки. Почему у юной фигуристки возникли проблемы с почками«, – спросил Лис в подкасте The Skating Lesson.

Американский журналист добавил, что со временем об этом забыли. Фигуристка сильно выросла за межсезонье и стала показывать высокий уровень катания. Именно поэтому все вопросы отпали.

Напомним, недавно стало известно, что Алена Косторная сломала кисть на тренировке. Она пропустит чемпионат России.