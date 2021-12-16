Российский хоккеист Евгений Кузнецов не будет допущен до участия в Олимпийских Играх-2022 в Пекине (Китай) из-за нарушения антидопинговых правил.

Об изменении решения IIHF сообщает Telegram-канал РИА Новости Спорт. Ранее стало известно, что возможности хоккеиста пересмотрели, и он сможет сыграть на турнире. Предполагалось сокращение срока дисквалификации .

Нападающий был отстранен от международных соревнований на четыре года. В положительной пробе игрока нашли запрещенное вещество (кокаин). Дисквалификация официально закончится 12 июня 2023 года.

Кузнецов дважды в составе российской сборной становился чемпионом мира (2012, 2014), а в НХЛ был обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтон Кэпиталз».