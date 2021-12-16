Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн отказалась от участия в этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) из-за плана подготовки к Олимпиаде в Пекине-2022. Также несколько спортсменов из ее команды не появятся на старте в немецком Рупольдинге.

Соревнования в Германии пройдут с 12 по 16 января, в Италии – с 20 по 23-е.

«План был составлен в апреле-мае, и я искренне в него верю. Конечно, это скучновато – не участвовать в гонках, особенно в Антерсельве. В этом году главная цель – это Олимпиада», – цитирует Ройселанн норвежское издание VG.

Спортивный директор команды Пер-Арне Ботнан добавил, что состав на Игры определится после этапа в немецком Оберхофе 9 января. После чего несколько спортсменов пропустят гонки в Рупольдинге.

Напомним, Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Китае.