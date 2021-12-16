Лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала новость о том, что организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине откроет доступ к заблокированным в Китае социальным сетям участникам. В их числе – «Инстаграм», «Твиттер», «Фейсбук», «Телеграм» и What’s App.

«Ну, держитесь«, – написала Степанова в своем инстаграме.

Вероника Степанова занимает 27-е место в общем зачете Кубка мира после трех этапов текущего сезона. Лыжница набрала 65 очков.

Спортсменка выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехамере. Пока лучший результат Степановой в личных гонках – 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.