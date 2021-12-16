Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал травму своего одноклубника Артемия Панарина в матче с «Аризоной Койотс».

Форвард получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной Койотс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:3.

«Травма любого игрока в команде – это тяжело. Но в случае с Артемием…Его невозможно заменить. Другого такого парня нет. Думаю, что в лиге нет никого, кто похож на него«, – цитирует Зибанеджада официальный сайт НХЛ на русском языке.

Артемий Панарин находился на льду всего семь минут. В последний раз он вышел на площадку в начале второго периода.

Россиянин набрал 33 очка в 29 матчах текущего сезона. Из них 11 – в последних пяти играх.