Генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов рассказал, что послами мирового чемпионата в России станут Екатерина Гамова и Сергей Тетюхин.

По его словам, решение уже согласовано с международной федерацией.

«Программа амбассадоров стандартная для турниров такого уровня. Амбассадор – это заслуженный спортсмен в нашем виде, человек, которые олицетворяет наш благородный семейный вид спорта», – цитирует Станиславова Sport24.

Гамова дважды выигрывала чемпионат мира и столько же раз была призером Игр. Тетюхин собрал весь комплект наград Олимпиады, взяв золото в 2012 году.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов. На втором этапе 16 команд разделят на четыре группы, их встречи пройдут с 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани.