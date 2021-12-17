Баскетбольный «Зенит» на выезде сыграет с «Монако». Матч пройдет в рамках Евролиги и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Монако» проиграл пять матчей подряд. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице. Шансы на попадание в плей-офф таят на глазах. Игроки хотят поправить свое положение, поэтому «Зениту» будет нелегко.

Сине-бело-голубые выдали неудачную серию из трех поражений в Евролиге. Команда проиграла «Панатинаикосу», «Црвене Звезде» и «Фенербахче».

Однако в последнем матче подопечные Хавьера Паскуаля собрались и вырвали победу у АСВЕЛА со счетом 61:71. При чем во втором отрезке встречи у соперника был шанс отыграться, но игроки «Зенита» удержали преимущество и довели матч до победы.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице с 24 очками.