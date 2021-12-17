Сегодня, 16 декабря, пройдут два полуфинальных матчах чемпионата мира по гандболу среди женщин.

В полуфинал прошли четыре команды – сборные Франции, Дании, Норвегии и Испании. Россиянки выбыли на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Норвегии со счетом 34:28.

Первый полуфинальный матч начнется в 19:30 по московскому времени на «Городской арене» в Гранольерсе. В нем встретятся национальные команды Франции и Дании.

Второй полуфинальный матч – между Норвегией и Испанией, состоится в 22:30 по московскому времени.

Победители из этих пар выйдут в финал, где сразятся за звание чемпиона мира по гандболу 2021 года.

Чемпионат мира-2020 был отменен, в 2019 году победу на турнире одержали гандболистки из Нидерландов.