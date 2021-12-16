Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар разместила пост в Instagram после съемок финального выпуска шоу «Ледниковый период». Там спортсменка каталась в паре с актером Федором Федотовым.

«Все. Зафиналились! Хочется немного выдохнуть и залечь дома на несколько дней«, – написала Волосожар.

Олимпийская чемпионка добавила, что хочет подвести итоги выступления сейчас. Татьяна поблагодарила создателей «Ледникового периода» за работу. Она выразила слова благодарности наставникам, семье и близким.

Волосожар поблагодарила за выступление своего партнера Федора Федотова и группу поддержки.

Напомним, перед съемками финальной части проекта Татьяна получила разрыв мениска, но решила продолжить выступление, чтобы не подвести организаторов.