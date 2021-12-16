Известный герой мемов, историк, блогер и телеведущий Евгений Понасенков высказался о бойце Хабибе Нурмагомедове. Режиссер считает, что популярность Хабиба — не повод для гордости.

В последнее время Понасенков, которого также называют Маэстро, не стесняется давать интервью и участвовать в различных шоу. В беседе со Sport24 блогер объяснил, почему Нурмагомедов так популярен и почему не стоит за него радоваться.

Об экс-чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове слышал почти каждый россиянин. В Instagram у бойца 32 млн подписчиков, что выводит спортсмена в топ-3 знаменитостей в России по количеству подписчиков в соцсети.

Понасенков отметил, что лично не знаком с Хабибом, но «лингвистически и этимологически он как-то связан с горным Кавказом». До историка дошел тот факт, что Нурмагомедов стал суперзвездой в единоборствах, огромное количество подписчиков в Instagram доказывает это.

«Вы так говорите, как будто это имеет большое значение. Чем проще предмет, тем он более доступен. Если предмет интеллектуальнее — он менее доступен. Количество подписчиков — это то, чего надо стыдиться», — уверен Евгений.

Таким образом, телеведущий в очередной раз высказал свою точку зрения по поводу популярности: число подписчиков в соцсетях — не достижение, а совсем наоборот. У самого Понасенкова в личном блоге в Instagram чуть больше 334 тысячи поклонников.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов стал одним из лучших бойцов нынешнего времени, успев за свою карьеру выиграть 29 боев, восемь из которых завершились победой нокаутом.