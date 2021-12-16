Три футболиста лондонского «Челси» получили положительные результаты тестов на коронавирус. Имена заболевших не сообщаются.

По информации Матч ТВ, COVID-19 добрался до английской команды. Несколько спортсменов будут отправлены на самоизоляцию.

Теперь под вопросом остается проведение матча между «Челси» и «Эвертоном» в 17-м туре Английской Премьер-лиге (АПЛ). Игра была запланирована на четверг

Пока неизвестно, под угрозой ли проведение матча «Челси» с «Эвертоном» в чемпионате Англии. Игра запланирована на сегодня, 16 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:45 по московскому времени.

Ранее вспышка коронавируса была замечена в мадридском «Реале». В чемпионате Англии худшая ситуация развивается в «Тоттенхэме».