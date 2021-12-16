Норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о своем отношении к россиянке Веронике Степановой.

Норвежка призналась, что ей нравится спортсменка из России.

«Очень приятно видеть, как она развивается. Она еще молодая, все в ее руках. У нее есть все, чтобы стать звездой. Вероника мне очень нравится, она улыбчивая«, – заявила Йохауг в эфире «Матч ТВ».

Норвежская лыжница не понимает, как Вероника может кому-то не нравиться.

Ранее Степанова рассказывала, что не боится общаться с иностранками. Она хорошо знает иностранные языки.

Степанова занимает 27-ю строчку в общем зачете Кубка мира. Вероника приняла участие в трех этапах и набрала 65 очков. Лучший личный результат россиянки – десятое место в индивидуальной гонке в Давосе.