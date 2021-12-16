Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков показал условия одного из тренировочных катков. Его возмутило отсутствие перегородок в туалетной комнате.

Специалист опубликовал несколько фотографий на своей странице в Instagram, где показал недостаточное оснащение помещений. На снимках – туалетные комнаты без перегородок.

«Я много катков повидал, но такого еще не видел. Команда должна быть командой во всем», – написал под публикацией Железняков.

Неизвестно, какое место для тренировок посещал хореограф. Он уточнил, что не станет этого сообщать из этических соображений.

Напомним, Железняков работает в группе Этери Тутберидзе с 2008 года. Он занимался подготовкой Евгении Медведевой, Камилы Валиевой, Майи Хромых и других фигуристок из коллектива.