Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о жизни своей старшей дочери Александры. Отцом девушки является двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира 1993 года в танцах на льду Александр Жулин.

«Саше 21 год, она учится на четвертом курсе в МГИМО на факультете МЭО, и совсем недавно открыла свой бизнес. Мы арендовали точку в «Депо» с фокусом на Bubble Tea – это очень популярный за границей напиток, о котором в нашей стране пока мало кто знает. Конечно же, на начальном этапе я поддержала Сашу финансово», – цитирует Навку Teleprogramma.

Фигуристка рассказала, что дочь вернет ей деньги, когда проект выйдет на самоокупаемость. Навка считает, что Александра – очень самостоятельная и независимая девушка. У нее нет никаких сомнений, что дочь прекрасно справится со всеми домашними делами вдали от родителей.