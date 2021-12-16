Экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился планами подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Соревнования запланированы на январь 2022 года.

Теннисист не соревновался августа, сейчас он выйдет на корт в Абу-Даби во время выставочного турнира. Во время перерыва спортсмен залечивал травму ноги.

«Мне будет очень тяжело. Если всё сложится нормально, то перед Australian Open я сыграю лишь на одном турнире и проведу два матча здесь, в Абу-Даби. Но главный вопрос — состояние здоровья», — цитирует Надаля Independent.

Чемпион отметил, что очень хочет бороться за каждый титул.

Напомним, ранее сегодня Надаль провел тренировку в Абу-Даби с канадцем Денисом Шаповаловым.