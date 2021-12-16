Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о ходе восстановления российского форварда Никиты Кучерова.

Напомним, Кучеров получил травму нижней части тела на старте сезона.

«Вы уже видели Никиту на наших тренировках. Естественно, он в синем свитере, то есть не участвует в контактах, и как бы я ни хотел побыстрее увидеть его в составе, это вне моего контроля. Ему потребуется еще несколько недель«, – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Никита Кучеров не смог продолжит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в столкновении с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.

Позже появилась информация о том, что россиянин перенес операцию и пропустит 7-10 недель. Ожидается, что он вернется на лед к Олимпийским играм.