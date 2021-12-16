Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что идея о выдаче сертификата после первой дозы вакцины от COVID-19 не будет поддержана. Она объяснила это отсутствием нужной иммунной защиты у организма.

Руководитель отметила, что речь не идет о введении подтверждений для посещения мест с товарами первой необходимости.

«К сожалению, я не могу вам предложить выдать сертификат сразу после того, как вы укололись первым уколом, потому что у организма должна сформироваться соответствующая иммунная защита», – цитирует Голикову РИА Новости.

Она добавила, что до второй прививки в регионах с ограничениями можно будет воспользоваться с ПЦР-тестами.

Напомним, ранее стали известны необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса.