Российский фигурист Максим Ковтун пожелал выздоровления своему бывшему тренеру Татьяне Тарасовой. Ранее в СМИ появилась информация, что прославленный тренер в последнее время передвигается в инвалидном кресле и из-за проблем со здоровьем пропустит финальные съёмки шоу «Ледниковый период».

«Татьяна Анатольевна, поправляйтесь пожалуйста, я вас очень люблю и скучаю», — написал Ковтун в Инстаграме.

Ковтуну 26 лет. Он трижды выигрывал чемпионат России, взял два серебра на командных ЧМ, а также два серебра и бронзу чемпионатов Европы.