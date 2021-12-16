Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия уверен, что игрок останется в петербургском клубе. По его словам, пока любые трансферы исключены.

Гарсия добавил, что обращений по футболисту к нему не поступало.

«Может ли Клаудиньо уйти зимой из «Зенита»? Нет, он останется. Он только приехал в Россию, и ему все нравится», – приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне бразильский хавбек сыграл в 18 матчах петербуржцев во всех турнирах, отметился девятью голами и отдал две результативные передачи.

24-летний игрок присоединился к «Зениту» летом 2021 года. Ранее он выступал только за бразильские коллективы.