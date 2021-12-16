Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место на этапе Кубка мира в итальянском Карецце. Он стал вторым в гигантском слаломе, уступив только Штефану Баумайстеру из Германии. Тройку лидеров замкнули Эдвин Коратти.

Также на этапе выступал двукратный олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд, который занял 31-е место. Помимо него и Логинова, в состязаниях приняли участие от России Дмитрий Сарсембаев (17-е место), Дмитрий Карлагачев (18-е), Ярослав Степанко (19-е), Илья Витюгов (23-е), Андрей Соболев (27-е), Игорь Слуев (32-е), Денис Сарсембаев (38-е), Всеволод Мартынов (46-е), Владимир Пнев (49-е).